Surprise, le PSG veut éjecter une autre star après Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le départ de Lionel Messi en fin de saison semble déjà acté après la suspension dont il a fait l’objet cette semaine, le PSG semble déterminé à acter le départ d’un autre attaquant star en vue du prochain mercato. En effet, malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, Neymar sera également poussé vers la sortie.

Suspendu pour une durée de 14 jours par le PSG en raison d’un déplacement en Arabie Saoudite en début de semaine qui n’avait pas été autorisé, Lionel Messi voit très certainement son aventure parisienne toucher à a fin. L’attaquant argentin arrive en fin de contrat, et la rupture semble donc actée avec le PSG. Mais Luis Campos tente également de se séparer d’un autre attaquant…

Mercato - PSG : Le Qatar va s’occuper de Neymar https://t.co/Vyi7uOo2aL pic.twitter.com/wGxjuD0b3G — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Le PSG prépare le départ de Neymar

Comme l’a annoncé Foot Mercato vendredi, le PSG a mandaté des agents afin d’essayer de trouver un nouveau point de chute à Neymar pour cet été. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 et une première partie de saison convaincante avant sa blessure longue durée (18 buts, 17 passes décisives), l’attaquant brésilien de 31 ans n’entre plus dans les plans de Luis Campos qui, comme ce fut déjà le cas lors du mercato estival 2022, tentera donc de pousser Neymar vers la sortie. La Premier League est un potentiel point de chute, mais le départ du numéro 10 du PSG est encore loin d’être acté pour autant, notamment à cause de son salaire imposant.

Galtier très évasif sur Neymar