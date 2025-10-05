Surprise, le PSG a trouvé le nouveau Donnarumma !

Alexis Brunet

Après quatre saisons, le PSG a décidé de dire adieu à Gianluigi Donnarumma cet été. Le gardien de but a rejoint Manchester City et Lucas Chevalier est arrivé pour le remplacer. Alors que l’Italien était réputé comme étant très bon sur sa ligne de but, selon Bruno Génésio c’est également l’une des qualités du Français.

C’est un transfert qui a beaucoup étonné cet été. Alors qu’il vient d’être élu meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique lors du dernier mercato estival et il a donc rejoint Manchester City. L’entraîneur du PSG voulait mettre la main sur un gardien de but répondant plus aux qualités qu’il demande pour ce poste et il a donc décidé de miser sur Lucas Chevalier.

Chevalier meilleur dans le jeu au pied ? Si Lucas Chevalier a rejoint le PSG, c’est en grande partie grâce à son jeu au pied. En effet, Luis Enrique voulait un gardien plus précis dans ce domaine et qui puisse participer activement à la construction du jeu. Un secteur dans lequel ne brillait pas beaucoup Gianluigi Donnarumma, qui se rattrapait sur sa ligne avec des arrêts de grande classe.