Surprise, le PSG a trouvé le nouveau Donnarumma !

Après quatre saisons, le PSG a décidé de dire adieu à Gianluigi Donnarumma cet été. Le gardien de but a rejoint Manchester City et Lucas Chevalier est arrivé pour le remplacer. Alors que l’Italien était réputé comme étant très bon sur sa ligne de but, selon Bruno Génésio c’est également l’une des qualités du Français.
C’est un transfert qui a beaucoup étonné cet été. Alors qu’il vient d’être élu meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique lors du dernier mercato estival et il a donc rejoint Manchester City. L’entraîneur du PSG voulait mettre la main sur un gardien de but répondant plus aux qualités qu’il demande pour ce poste et il a donc décidé de miser sur Lucas Chevalier.
Chevalier meilleur dans le jeu au pied ?
Si Lucas Chevalier a rejoint le PSG, c’est en grande partie grâce à son jeu au pied. En effet, Luis Enrique voulait un gardien plus précis dans ce domaine et qui puisse participer activement à la construction du jeu. Un secteur dans lequel ne brillait pas beaucoup Gianluigi Donnarumma, qui se rattrapait sur sa ligne avec des arrêts de grande classe.
« Ce qui m’a le plus marqué, c’est sa faculté à faire des arrêts décisifs sur sa ligne de but
La saison dernière en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a plus d’une fois sauvé le PSG avec des arrêts magistraux sur sa ligne. Toutefois, dans ce domaine, Lucas Chevalier ne serait également pas à plaindre. C’est en tout cas l’avis de Bruno Génésio, son ancien entraîneur à Lille, qui s’est exprimé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Sur son jeu, ce qui m’a le plus marqué, c’est sa faculté à faire des arrêts décisifs sur sa ligne de but. Il a une vitesse gestuelle de réaction assez incroyable, que cela soit pour se coucher rapidement, pour avoir un réflexe face à une situation ou sur des un contre un par exemple. Pour moi c’est ce qui m’a le plus frappé. Il a une détente assez incroyable. C’est pas un gardien immense par la taille, mais il a une détente incroyable. »