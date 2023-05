Surprise, le PSG a bouclé un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien décidé à se renforcer avec des recrues de qualité cet été, le PSG devrait se montrer particulièrement actif durant le mercato. Et à en croire les dernières révélations, Luis Campos et Christophe Galtier auraient déjà acté un premier transfert avec l’arrivée du jeune défenseur croate de 16 ans, Luka Vuskovic.

Ces derniers jours, en conférence de presse, Christophe Galtier affichait un discours ambitieux sur le mercato estival du PSG : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément », a confié l’entraîneur parisien.

Contraint par le fair-play financier, le PSG n'aura pas de grosse enveloppe cet été pour le mercatoLuis Campos est à l'affût des bonnes affaires et notamment des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Voici quelques pistes à l'étude... pic.twitter.com/oW5vZpNKqD — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Le PSG prépare du lourd

La direction du PSG envisagerait de se renforcer avec presque toutes les lignes, ciblant notamment des profils XXL en attaque comme Victor Osimhen (Naples) ou encore Randal Kolo Muani (Francfort). Mais en attendant, Luis Campos aurait bouclé un transfert surprise…

Un jeune défenseur débarque au PSG

En effet, comme l’a révélé le média croate Index, le PSG et l'Hajduk Split se seraient mis d'accord pour Luka Vuskovic, jeune défenseur central de 16 ans. Le transfert avoisinerait les 10,5M€, avec 20% de plus-value environ à la revente pour le club croate et quelques bonus. Une belle opération pour le PSG, puisque Vuskovic était notamment courtisé par Manchester City.