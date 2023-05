Surprise, la prochaine signature du PSG déjà connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'opération prolongation est lancée et ne devrait pas s'arrêter. Après Marco Verratti et Marquinhos ce vendredi, Sergio Ramos pourrait également apposer sa signature en bas de son contrat dans les prochaines semaines. Les discussions ont débuté, et le joueur espagnol a fait savoir qu'il était prêt à consentir un effort financier pour rester au PSG.

Le PSG récolte le fruit de ses efforts. Désireux de prolonger ses cadres, le club parisien a essuyé quelques échecs comme avec Lionel Messi, qui refuse d'étirer son bail. Mais des réponses positives sont parvenues aux responsables parisiens. En décembre dernier, Marco Verratti donnait son accord pour prolonger jusqu'en 2026. Et ce vendredi, c'est au tour de Marquinhos d'étirer son bail. « J e suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir » a confié le Brésilien, désormais lié au PSG jusqu'en juin 2028.





Discussions entamées avec Sergio Ramos

L'opération prolongation est loin d'être terminée. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG discute avec deux joueurs en particulier : Presnel Kimpembe, dont le contrat expire en 2024, et Sergio Ramos, qui voit son bail prendre fin en juin prochain. Dans le cas du défenseur espagnol, les négociations ont débuté entre les deux parties. Elles pourraient s'accélérer après la fin de cette saison.

Il est prêt à faire des efforts