Une annonce tombe, c'est terminé pour Zidane

Malgré la saison mitigée que vit le Real Madrid, il semble que Carlo Ancelotti continue de faire l'unanimité au sein du club merengue. Le technicien italien, qui a affiché son souhait de rester afin d'honorer son bail qui court jusqu'en 2024, est soutenu également par Pedrag Mijatovic. Une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane qui est cité parmi les prétendants à la succession de Carlo Ancelotti.

Rêve du Qatar pour remplacer Christophe Galtier au PSG, Zinedine Zidane fait également partie des prétendants à la succession de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Malgré tout, le technicien italien doit conserver son poste comme le réclame Pedrag Mijatovic.

«Pourquoi parle-t-on autant de son départ ?»

« C'est un entraîneur qui a accompli tout ce qui peut être accompli dans ce sport. Il a entraîné de grandes équipes et l'année dernière a été spectaculaire. Il a remporté la Ligue des champions de manière incroyable. Lorsque vous appréciez un entraîneur comme lui, une question se pose : pourquoi parle-t-on autant de son départ ? », s'interroge l'ancien buteur du Real Madrid, interrogé par Bernabeu Digital , avant de poursuivre.

Mijatovic milite pour Ancelotti