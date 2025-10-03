Surprise, il annonce un «gros transfert» à l'OM !

Cet été, dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt avec option d'achat d'Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig. Une signature qui a surpris de nombreux observateurs mais pas son ancien coéquipier Jean Butez, convaincu depuis longtemps qu'il connaîtrait un gros transfert.
Titulaire à la surprise générale contre l'Ajax Amsterdam mardi soir, Arthur Vermeeren a livré une très solide prestation qui tend à prouver les raisons qui ont poussé l'OM à boucler son arrivée cet été. Cependant, Jean Butez, qui a côtoyé le milieu de terrain belge au Royal Antwerp, n'a jamais douté du fait qu'il serait impliqué dans un gros transfert.
L'éclosion de Vermeeren n'étonne pas Jean Butez
« On était tous étonnés qu'un gamin de cet âge soit titulaire, mais il nous avait bluffés par sa maturité et son calme. Arthur est arrivé sur la pointe des pieds mais il pouvait communiquer avec tout le monde en parlant français, anglais et néerlandais. Il avait du caractère, disait ce qu'il pensait », confie-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«C'était évident qu'il allait faire un gros transfert»
« Le club avait mis en avant des jeunes pour les revendre cher, et il a explosé. Il a fait une saison incroyable, on a réussi le doublé Coupe-Championnat et il a aussi brillé en Ligue des champions. Je me rappelle de son but contre le Barça (3-2, le 13 décembre 2023), c'est là où on voit les grands talents. C'était évident qu'il allait faire un gros transfert », ajoute Jean Butez.