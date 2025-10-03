Surprise, il annonce un «gros transfert» à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt avec option d'achat d'Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig. Une signature qui a surpris de nombreux observateurs mais pas son ancien coéquipier Jean Butez, convaincu depuis longtemps qu'il connaîtrait un gros transfert.

Titulaire à la surprise générale contre l'Ajax Amsterdam mardi soir, Arthur Vermeeren a livré une très solide prestation qui tend à prouver les raisons qui ont poussé l'OM à boucler son arrivée cet été. Cependant, Jean Butez, qui a côtoyé le milieu de terrain belge au Royal Antwerp, n'a jamais douté du fait qu'il serait impliqué dans un gros transfert.

L'éclosion de Vermeeren n'étonne pas Jean Butez « On était tous étonnés qu'un gamin de cet âge soit titulaire, mais il nous avait bluffés par sa maturité et son calme. Arthur est arrivé sur la pointe des pieds mais il pouvait communiquer avec tout le monde en parlant français, anglais et néerlandais. Il avait du caractère, disait ce qu'il pensait », confie-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE, avant de poursuivre.