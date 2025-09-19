Surprise, deux joueurs de l'équipe de France recale le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret sur le mercato, le PSG a toutefois la volonté de franciser son effectif comme l'a récemment rappelé Luis Campos. Dans cette optique, le club de la capitale aurait tente le coup avec Michael Olise et Ibrahima Konaté. Deux dossiers toutefois très compliqués, ce qui s'est confirmé puisque les internationaux français auraient refusé de signer à Paris.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG, un nouveau projet a été lancé avec notamment la volonté de franciser l'effectif parisien. Dans cette optique, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Lucas Chevalier ont signé à Paris, mais d'autres internationaux tricolores ont refusé comme le révèle Dominique Séverac.

Olise et Konaté disent non au PSG ? « Notez que le PSG a plus de banc que la saison passée puisqu'aucun titulaire ou remplaçant n'est parti (Presnel Kimpembe n'était plus dans le coup) et qu'Illia Zabarnyi est arrivé. Un club, quel qu'il soit, ne raisonne pas en se disant: il peut y avoir des blessés et donc je recrute. On recrute si on a des manques. Depuis deux ans, le PSG a disputé tous les matchs possibles du calendrier sauf la finale de la C1 2024. Il peut donc considérer qu'il n'a aucun manque. Recruter un joueur qui ne viendra que si un autre se blesse, personne n'acceptera ce deal. Quand le titulaire revient, il retourne sur le banc, où Ramos, Lee, Zaïre-Emery et Beraldo attendent leur heure ? C'est injouable, ce système. Et puis recruter qui ? Encore une fois pour signer au PSG, il faut ou être très fort comme Kvara ou avoir un potentiel de dingue. À ma connaissance, Michael Olise ou Ibrahima Konaté n'ont pas souhaité de transfert cet été, par exemple, pour prendre deux joueurs très forts en équipe de France », rappelle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.