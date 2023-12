Surprise de Luis Enrique, il a déjà conquis le PSG

Axel Cornic

La dernière rencontre face au Havre (0-2), pourrait marquer un tournant dans la saison du Paris Saint-Germain. Car l’expulsion de Gianluigi Donnarumma après seulement une dizaine de minutes fait énormément parler et de plus en plus d’observateurs semblent vouloir donner sa chance à Arnau Tenas, qui a remplacé à la perfection le titulaire du poste.

Faut-il changer de gardien ? C’est la grande question qu’on se pose du côté du PSG, mais également en Italie du côté de la Squadra Azzurra, avec Gianluigi Donnarumma qui ne semble plus faire l’unanimité.

Donnarumma sous le feu des critiques

Sa récente expulsion face au Havre fait énormément parler, avec Donnarumma qui ne sera d’ailleurs pas sur la pelouse pour la réception du FC Nantes au Parc des Princes. C’est Arnau Tenas, qui l’avait remplacé au pied levé après son carton rouge, qui devrait être titulaire dans les cages du PSG.

Tenas, le vrai numéro 2 du PSG ?