Surprise au PSG, Luis Enrique lance un ultimatum en coulisse

Installé titulaire par Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma semble garder la confiance de Luis Enrique pour le moment, mais pour combien de temps encore ? Car les matchs couperets vont arriver pour le Paris Saint-Germain et l’Italien a montré par le passé qu’il n’est pas vraiment l’assurance tout risque que les supporters attendaient.

Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma ? Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, le gardien de but a commis des erreurs assez surprenantes ces dernières semaines. La dernière pas plus tard que dimanche, puisqu’il a été expulsé après seulement une dizaine de minutes avec le PSG face au Havre (0-2).

Luis Enrique fait confiance à Donnarumma

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , l’Italien garderait la confiance de Luis Enrique pour le moment. Le coach du PSG a d’ailleurs rapidement essayé d’apaiser la polémique autour de sa récente expulsion, mettant en avant un problème collectif plutôt qu’individuel.

Une réponse attendue face à Dortmund ?

Pas sûr toutefois que le crédit accordé à Gianluigi Donnarumma dure s’il continue à aligner les erreurs comme lors des dernières rencontres. Surtout avec la prestation satisfaisante d’Arnau Tenas ! Ainsi, le quotidien italien assure que la rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund du 13 décembre prochain pourrait marquer un tournant pour lui.