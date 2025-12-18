Surprise dans le vestiaire, l’OM vire trois joueurs !

La fin du mercato estival a été traumatisante à l’Olympique de Marseille, avec les départs d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe après une bagarre dans le vestiaire. Et le ménage pourrait continuer cet hiver, avec les dirigeants phocéens qui auraient déjà informés trois joueurs qu’ils étaient sur la sellette.
La stabilité n’est le fort de l’OM. Depuis quelques années, l’effectif marseillais est en constant changement et ça n’a pas changé cet été, puisque douze nouveaux joueurs ont débarqué au club. Ça devrait continuer cet hiver, avec quelques joueurs qui pourraient bien être poussés vers la sortie.
Lirola, Garcia et Maupay sur le départ
D’après les informations de Calciomercato.it, Pol Lirola, Ulisses Garcia et Neal Maupay auraient déjà été invités à se trouver un nouveau club lors du mercato hivernal. En ce qui concerne le dernier, il était déjà annoncé sur le départ cet été et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, une séparation semble être plus que probable.
Un mois de janvier agité ?
Il faudra également recruter au mois de janvier et une priorité aurait déjà été trouvée. Les dirigeants de l’OM souhaiteraient recruter une doublure à Mason Greenwood, la grande star de l’attaque marseillaise. L’idée c’est de trouver un joueur capable de faire souffler l’Anglais, tout en réglant les problèmes d’ici le retour en forme d’Amine Gouiri.