Surprise dans le vestiaire, l’OM vire trois joueurs !

Axel Cornic

La fin du mercato estival a été traumatisante à l’Olympique de Marseille, avec les départs d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe après une bagarre dans le vestiaire. Et le ménage pourrait continuer cet hiver, avec les dirigeants phocéens qui auraient déjà informés trois joueurs qu’ils étaient sur la sellette.

La stabilité n’est le fort de l’OM. Depuis quelques années, l’effectif marseillais est en constant changement et ça n’a pas changé cet été, puisque douze nouveaux joueurs ont débarqué au club. Ça devrait continuer cet hiver, avec quelques joueurs qui pourraient bien être poussés vers la sortie.

Lirola, Garcia et Maupay sur le départ D’après les informations de Calciomercato.it, Pol Lirola, Ulisses Garcia et Neal Maupay auraient déjà été invités à se trouver un nouveau club lors du mercato hivernal. En ce qui concerne le dernier, il était déjà annoncé sur le départ cet été et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, une séparation semble être plus que probable.