Surprise au PSG, un transfert prend forme

Leandro Paredes serait susceptible de plier bagage avant la fin du mercato. En Italie, où il revient de prêt de la Juventus, le milieu de terrain du PSG serait très apprécié et attendu du côté de Rome… Explications.

Leandro Paredes n’est plus le bienvenu au PSG. C’est du moins ce qu’a signifié son prêt à la Juventus pendant toute la saison dernière. Alors qu’il ne lui reste plus qu’une seule année sur son contrat au Paris Saint-Germain, Paredes pourrait ne pas s’éterniser au sein du club de la capitale cet été. Son départ avant la clôture du mercato deviendrait même de plus en plus probable.

Profil idéal, la Lazio attend Paredes

Alors qu’il a fait savoir ces derniers jours à la presse argentine qu’il apprécie le choix du PSG avec Luis Enrique et que son objectif premier était le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, un avenir en Serie A se dessinerait pour Leandro Paredes. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, la Lazio se pencherait sur le dossier Paredes. En interne, au sein de la direction du club romain, on qualifierait le profil de l’Argentin comme étant parfait. D’autant plus que pour la durée restante de son contrat, le PSG ne réclamerait pas une somme énorme.

Le Milan AC et l’Inter s’invitent à la fête

Mais ce n’est pas tout. Toujours à en croire les informations récoltées par Gianluca Di Marzio, Leandro Paredes n’aurait pas seulement la cote à la Lazio. En Lombardie, les deux géants milanais s’intéresseraient aussi à son cas. Le Milan AC et l’Inter suivraient avec attention l’évolution de sa situation. Reste à savoir ce qu’il adviendra dans cette opération désormais, le PSG souhaite dégraisser son effectif en mettant en place un nouveau loft comme ce fut instauré par le conseiller footbal Luis Campos l'été dernier.