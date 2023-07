Surprise au PSG, un invité mystère débarque pour le transfert de Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG cet été, Kylian Mbappé n’est pas certain de rester à Paris. Même s’il souhaite aller au bout de son contrat, le club de la capitale le pousse vers une prolongation, ce qu’il refuse. Néanmoins, certains intermédiaires auraient déjà été mandatés pour préparer son départ. Et ils ne sont pas tous évidents.

Que va faire Kylian Mbappé cet été ? L’attaquant du PSG, comme souvent ces dernières saisons, est l’un des dossiers chauds du mercato. Prolongé l’an dernier par le club de la capitale, l’international français est à un an de la fin de son contrat. Et le PSG a été clair : soit il prolonge, soit il est vendu dès cet été. Nasser Al-Khelaïfi lui a d’ailleurs mis la pression il y a quelques semaines en conférence de presse.

Le boss du PSG met la pression sur Mbappé

« Nous voulons qu’il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu », a lâché le président du PSG lors de la présentation de Luis Enrique.

Mbappé - PSG : Incroyable, il annonce la date du transfert https://t.co/NvPDYjOZ8S pic.twitter.com/Ym4i9B9LxB — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Des intermédiaires travaillent sur son transfert