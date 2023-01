Surprise à l’OM, une offre dégainée pour un international français

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par l’Atlético de Madrid au cours de ce mercato hivernal, Jonathan Clauss va bel et bien finir la saison avec l’OM, et son aventure dans la cité phocéenne pourrait se prolonger. Les discussions seraient en effet en cours au sein du club pour renouveler le bail de l’international français, heureux à Marseille.

Alors que Bamba Dieng ou encore Gerson ont plié bagage au cours de ce mercato hivernal, Jonathan Clauss va de son côté poursuivre sa carrière du côté de l’OM. Arrivé l’été dernier, l’international français était de nouveau courtisé par l’Atlético de Madrid, mais un départ n’est clairement pas à l’ordre du jour pour le piston droit.

« Si l’OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester »

« Je ne suis pas là en me disant que si ça ne se passe pas bien, au pire je vois autre chose. Justement, maintenant que je suis là, au très haut niveau, j’aime le très haut niveau et si l’OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester », a confié Jonathan Clauss, interrogé par Foot Mercato . Alors que son contrat court jusqu’en 2025, le joueur de 30 ans pourrait même déjà prolonger son bail.

Une offre déjà dégainée ?