Superstar en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est bluffé

Pierrick Levallet

Après sa rupture avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a choqué le monde entier en signant en Arabie Saoudite. L'attaquant de 38 ans, après une carrière bien remplie en Europe, s'est engagé à Al-Nassr. Et l'international portugais a avoué en conférence de presse avoir été surpris par le niveau du championnat saoudien. Il s'attend même à ce que cela évolue dans le bon sens pour les années à venir.

Cet hiver, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde. Après sa rupture avec Manchester United, le Portugais a quitté le football européen pour aller s’engager en Arabie Saoudite. L’attaquant de 38 ans a signé un contrat en or à Al-Nassr. Depuis, Cristiano Ronaldo revit et reprend goût au football. Il se montre même efficace puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 9 reprises en 10 rencontres toutes compétitions confondues.

Cristiano Ronaldo de retour en Europe, il se lâche sur sa décision fracassante https://t.co/trIsnSOBOO pic.twitter.com/iB7ubs9BEN — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Le Portugal n’a pas oublié Cristiano Ronaldo

Malgré son exil en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo n’a pas été oublié par la sélection portugaise. L’attaquant de 38 ans a été sélectionné par Roberto Martinez lors de cette trêve internationale. Et en conférence de presse, Cristiano Ronaldo a avoué avoir été surpris par le niveau du championnat saoudien.

«C'est un championnat très compétitif»