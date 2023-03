Le PSG veut s’offrir un crack de Deschamps, une réponse tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG n’a plus que le championnat à jouer, les dirigeants parisiens sont déjà focalisés sur la saison prochaine. Luis Campos cherche des renforts, notamment au milieu de terrain. Khéphren Thuram est dans les petits papiers mais Didier Digard, son entraîneur à Nice, aimerait le voir rester chez les Aiglons.

Sorti de la Ligue des Champions par le Bayern Munich et de la Coupe de France par l’OM, le PSG n’a plus que le championnat à jouer. Une frustration immense pour le club de la capitale qui, une fois de plus, a déçu sur le plan européen. Alors forcément, l’avenir est déjà en préparation et le PSG a coché le nom de plusieurs pistes. Notamment au milieu de terrain, un secteur où le PSG n’a pas existé face au Bayern Munich.

Le PSG s’intéresse à Khéphren Thuram

En plus de Manu Koné qui, comme l’a confirmé Le 10 Sport, est un joueur ciblé par Paris, les dirigeants du PSG ont également un œil sur Khéphren Thuram. Auteur d’une saison étincelante avec l’OGC Nice, Thuram vient d’être sélectionné pour la première fois en équipe de France, une juste récompense pour le milieu de terrain niçois. Didier Digard, son entraîneur, a conscience de son potentiel. Il lui a d’ailleurs glissé un petit conseil pour son avenir…

«Il faut qu'il reste encore un petit peu à Nice»