Succession de Mbappé : Le PSG a dégainé une offre de 90M€

Alors que Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid, le PSG aimerait le remplacer par Victor Osimhen. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà dégainé une première offre d'environ 90M€ pour faire plier le Napoli. Toutefois, les Azzurri voudraient se rapprocher le plus possible des 130M€, montant de la clause libératoire de Victor Osimhen.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG. En effet, le Real Madrid a officialisé le transfert libre et gratuit de la star de 25 ans, qui a été présentée ce mardi midi.

Le PSG a proposé 90M€ pour Osimhen

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG aimerait boucler la signature de Victor Osimhen. D'ailleurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait déjà passé à l'offensive sur ce dossier.

Naples veut se rapprocher des 130M€

Selon les informations d'Il Corriere dello Sport, le PSG aurait formulé une première offre pour finaliser le transfert de Victor Osimhen. En effet, l'écurie rouge et bleu aurait proposé environ 90M€ au Napoli pour récupérer le buteur nigérian de 25 ans. Toutefois, les Azzurri d'Aurelio De Laurentiis refuseraient de vendre Victor Osimhen pour une telle somme. Comme l'a indiqué le média transalpin, la direction de Naples voudrait se rapprocher le plus possible des 130M€, soit le montant de la clause libératoire de Victor Osimhen, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026.