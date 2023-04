Son transfert l’a libéré, l’OM est menacé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mis de côté par Igor Tudor, Bamba Dieng avait été relancé à la fin de l’année mais il a fini par quitter l’OM en janvier dernier. A Lorient, son adaptation est loin d’être terminée puisque l’international sénégalais peine à retrouver son efficacité. Malgré tout, son entourage reste optimiste sur ce choix de carrière, surtout avant d’affronter l’OM.

Après un transfert avorté l’été dernier, Bamba Dieng est resté au placard pendant de longues semaines. Igor Tudor l’a finalement relancé, avant que Dieng ne finisse par quitter l’OM, lassé de sa situation sportive. L’international sénégalais s’est engagé à Lorient et pour le moment, ses débuts ne sont pas si faciles.

Dieng n’est pas encore indiscutable

Buteur à deux reprises en neuf matchs, Bamba Dieng peine un peu à se faire une place à Lorient. L’OM espère forcément que le buteur de 22 ans ne se réveillera pas ce dimanche puisque Marseille se déplace sur la pelouse du Moustoir.

«Il savait que Lorient serait différent de l’OM»