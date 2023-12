Son transfert à l'OM fait un flop, la raison dévoilée ?

Thibault Morlain

A l'été 2021, l'OM a sorti le chéquier pour recruter Gerson. Recruté pour près de 20M€, le Brésilien était très attendu. Problème, il n'a jamais réussi à exploser sous le maillot olympique et a fini par retourner au Brésil. Mais comment expliquer l'échec de Gerson à l'OM ? Dimitri Payet a peut-être la réponse.

Annoncé comme un grand talent du football brésilien à son arrivée à l'OM, Gerson n'a jamais réellement réussi à convaincre sur la Canebière. Après un échec en Italie, le Brésilien a de nouveau manqué le coche et le voilà de nouveau aujourd'hui à Flamengo. Gerson restera donc comme un flop à l'OM. Mais à qui la faute ?

OM : Payet enrage encore après son départ https://t.co/ba4pSHidXF pic.twitter.com/cNIBJxGgDY — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« J'aurais pu faire mieux »

Et si le vestiaire de l'OM n'avait pas fait assez pour Gerson ? Dans La Provence , Dimitri Payet s'est servi de son cas personnel pour tenter d'expliquer l'échec du Brésilien à Marseille. « Je viens d'arriver dans un vestiaire où quelques joueurs parlent anglais, d'autres espagnol, la majorité portugais et j'ai l'impression qu'ils essaie tous de s'exprimer en français pour discuter avec moi alors que ça doit être le contraire. Je me dit : "p***** j'aurais pu faire mieux" », a d'abord lâché celui qui a rejoint Vasco de Gama.

« On aurait pu avoir le vrai Gerson dès le début »