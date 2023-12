L'OM a déjà tout prévu pour le retour de Payet !

Thibault Morlain

Si Dimitri Payet n'est aujourd'hui plus un joueur de l'OM, on devrait toutefois revoir l'international à Marseille prochainement. En effet, comme le stipulait son ancien contrat, un projet de reconversion a été prévu. L'histoire n'est donc pas terminé entre Payet et l'OM et le principal intéressé s'est confié sur le sujet.

En 2020, lors de la prolongation de Dimitri Payet, Jacques-Henri Eyraud, ex-président de l'OM, annonçait : « Il souhaite terminer sa carrière ici et au-delà, poursuivre un projet de reconversion au sein du club qu’il aime tant ». Si Payet ne finira finalement pas sa carrière à Marseille, il est prévu que le joueur de Vasco de Gama entame sa reconversion sur la Canebière.

« Ma reconversion au club est programmée »

Dans La Provence ce mardi, Dimitri Payet en a dit plus sur son projet de reconversion à l'OM. Comme l'a fait savoir le joueur de Vasco de Gama, tout est déjà planifié : « Une reconversion à l'OM en 2025 est-elle toujours dans mes projets ? Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrais ma retraite sportive mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible ... ».

« Je vais revenir »