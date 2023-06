Son retour est annoncé, il snobe le PSG

La rédaction

Parti en 2019 au terme de son contrat, Adrien Rabiot est l’une des belles occasions de ce mercato estival. Il devrait en effet quitter la Juventus libre à moins d‘un énorme retournement de situation et du côté du Paris Saint-Germain certains verraient d’un bon œil son retour. Mais le milieu de terrain ne semble pas vraiment prêt à retrouver la Ligue 1 de sitôt...

Dans seulement quelques jours, le contrat qui lie Adrien Rabiot à la Juventus touchera à son terme et si une prolongation semblait possible, la situation du club turinois a compromis un possible avenir commun. Ainsi, l’international français cherche un nouveau club et le PSG a été évoqué comme l’un des possibles candidats.

Rabiot veut la Premier League

Il Corriere dello Sport se penche ce samedi sur l’avenir d'Adrien Rabiot, qui a réalisé une excellente saison sous les couleurs de la Juventus. Le PSG n’y serait pas vraiment présent, puisque lui et son entourage travailleraient sur un départ vers la Premier League, un championnat qui aurait toujours attiré le milieu. Les options évoquées concerneraient Manchester United et Newcastle.

Tuchel fait le forcing pour l’avoir au Bayern Munich