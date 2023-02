Son destin au PSG s'est brisé, «il comprend la situation»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG était tout proche de boucler le prêt d'Hakim Ziyech. Toutefois, le club de la capitale n'a pas réussi à finaliser la transaction à temps, la faute à Chelsea, qui aurait envoyé les mauvais documents à plusieurs reprises. Malgré tout, Hakim Ziyech comprendrait la situation selon son entraineur Graham Potter.

Fortement handicapé par le fair-play financier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas recruté le moindre joueur lors du dernier mercato hivernal. Et pourtant, Luis Campos avait identifié plusieurs cibles sur le mercato, à savoir Milan Skriniar en défense - qui rejoindra le PSG librement et gratuitement le 1er juillet - et Rayan Cherki, Malcom ou encore Hakim Ziyech en attaque.

«Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ni la dernière»

Alors que l'OL a fermé la porte au départ de Rayan Cherki, le PSG s'est tourné vers Malcom, puis a concentré tous ses efforts sur Hakim Ziyech en fin de mercato. D'ailleurs, Luis Campos était sur le point de finaliser la signature de l'attaquant de Chelsea en prêt à la dernière minute du marché hivernal. Toutefois, les Blues auraient fait capoter l'opération en envoyant les mauvais documents à plusieurs reprises.

«C'est un joueur professionnel, il comprend la situation»