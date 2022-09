Foot - Mercato

Skriniar, Mbappé… Toutes les infos mercato du 28 septembre

Publié le 28 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Grosse offre de contrat pour Skriniar, qui évoque sa situation

Le feuilleton Milan Skriniar (27 ans) continue de faire couler beaucoup d'encre au PSG ! Luis Campos envisage toujours de recruter le défenseur central slovaque, dont le contrat avec l'Inter Milan arrivera à expiration en juin prochain. La Gazzetta dello Sport annonce même dans ses colonnes du jour qu'un salaire net de 9M€ par an attendrait Skriniar au PSG.

De son côté, le joueur a rappelé son fort attachement à l'Inter mardi soir, dans un entretien accordé à DAZN : « Depuis le début, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour ces couleurs et pour cette équipe. C’est encore le cas maintenant, comme je l'ai toujours fait, et c'est pourquoi les supporters m'aiment. J'ai une très bonne relation avec eux et je tiens à les remercier, c'est formidable pour un joueur d'avoir une telle relation avec les supporters », indique Skriniar. Suffisant pour refroidir le PSG ? Rien n'est moins sûr.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé

Et si le feuilleton Kylian Mbappé reparait de plus belle l'été prochain au Real Madrid malgré sa prolongation de contrat au PSG ? Au cours d’une réunion organisée mardi avec les socios du club, le président Florentino Pérez aurait lâché une grosse confidence à ce sujet. Selon les informations dévoilées par El Chiringuito , il aurait notamment indiqué qu’il n’avait pas fermé la porte à un transfert de Kylian Mbappé à l’avenir, au même titre qu'Erling Haaland (Manchester City) qui figurait également sur la short-list l'été dernier.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Villas-Boas confirme des contacts avec le PSG