Situation critique au PSG, la conséquence est terrible

De nouveau battu dimanche dernier, le PSG voit ses poursuivants revenir à seulement six points. Le club de la capitale est dans le dur et la position de Christophe Galtier est menacée. Néanmoins, le technicien français ne devrait être limogé que si la situation sportive devenait critique, la faute à une « situation financière compliquée ».

Battu au Parc des Princes par le Stade Rennais avant la trêve internationale, le PSG se devait de se racheter face à l’OL. Mais Paris n’a pas fait mieux. Incapables de marquer, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés 1-0, punis par un but de Bradley Barcola. Un revers de plus, le huitième de l’année pour le PSG qui voit le RC Lens et l’OM revenir à seulement six points. Alors forcément, la position de Christophe Galtier est menacée.

Galtier n’est pas résigné

« C'est la huitième défaite en 2023. C'est beaucoup trop. Match après match, nous brûlons nos jokers. Est-ce que je suis résigné? Non! Je vais me battre jusqu'au bout. Il faudra avoir un autre comportement. Il peut y avoir de la fatigue après la trêve, mais nous devons réagir lors du prochain match », regrettait l’entraîneur du PSG après la nouvelle défaite de son équipe. En attendant d’être fixé sur son sort, Christophe Galtier doit inverser la tendance.

«La situation financière est compliquée»