«Signez-le», le transfert de Mbappé réclamé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du Real Madrid, Casemiro a tout de suite remarqué l’énorme potentiel de Kylian Mbappé lorsqu’il l’a affronté en Ligue des Champions. Et le milieu de terrain brésilien avait d’ailleurs indiqué à la direction du club espagnol qu’il fallait absolument recruter l’ancien numéro 7 du PSG.

Passé par le Real Madrid entre 2013 et 2022, Casemiro a longtemps été un joueur incontournable du club merengue où il disposait donc d’un statut spécial. Et le milieu de terrain brésilien, qui évolue aujourd’hui à Manchester United, était écouté par sa direction. Ainsi, lorsqu’il affrontait le PSG de Kylian Mbappé en 2022 en Ligue des Champions, Casemiro avait tout de suite réclamé la signature de l’attaquant français au Real Madrid comme il l’indique dans un entretien accordé à AS.

Casemiro fan de Mbappé

« Je vais vous dire une chose. Mbappé est un joueur inarrêtable. Ma première rencontre avec lui, c'était en Ligue des champions, à Paris, au Parc des Princes. Il nous a tout fait. Nous avons perdu 1-0 avec un but de lui, mais c'était fou. C'est le genre de joueur qui restera dans l'histoire du football. On ne peut pas lui demander de faire toujours un match à 9, mais il ne descend jamais en dessous de 7,5 ou 8 », indique Casemiro, avant d’évoquer son rôle dans la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

« Signez-le »

« J’ai parlé au président et je lui ai dit : "Signez-le". Il est impossible de l'arrêter. Il fait partie de ces joueurs que l'on ne sait pas comment arrêter quand on joue contre lui. Il n'est pas encore sur le podium, mais il y arrivera. Il est l'héritier des trois grands, avec Vinicius, qui continue de grandir et de s'améliorer à chaque match », poursuit l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, qui semble donc ravi de l’évolution de Kylian Mbappé qui cartonne désormais en Espagne sous ses nouvelles couleurs.