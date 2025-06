Signature d’une star : La mèche est vendue au PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gianluigi Donnarumma sur le départ ? Au terme de la saison prochaine, le contrat du gardien italien arrivera à expiration et à ce jour, aucun accord n’a été trouvé afin de le rallonger. Contrairement à ce qui se dit dans la presse, Donnarumma a affirmé que les négociations avançaient, le tout en déclarant sa flamme au PSG.

Dans presque un an jour pour jour, Gianluigi Donnarumma deviendra agent libre si sa situation contractuelle restait inchangée. En effet, le gardien italien ne s’est pas encore mis d’accord avec le PSG sur le renouvellement de son bail et les positions des deux parties sont éloignées selon Le Parisien qui a récemment relancé le feuilleton Lucas Chevalier puisque le dossier Donnarumma serait au point mort à ce jour.

De l’autre côté de l’Atlantique, Gianluigi Donnarumma a évoqué la suite des opérations en dénonçant une petite fake news puisqu’il y aurait des avancées à signaler au niveau de sa prolongation de contrat au PSG . « On avance, c’est mon agent qui en parle avec le club. Moi, je suis concentré sur le match, le trophée, mais on n’a pas de problème ». a assuré le gardien du Paris Saint - Germain avant le deuxième match de Coupe du monde des clubs contre Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi à 3 heures du matin.

«Jouer pour le PSG, c'est incroyable»

D’ailleurs, Gianluigi Donnarumma pourrait avoir lâché un indice sur son souhait fort de signer un nouveau contrat au Paris Saint-Germain. « Je donne toujours le maximum pour ce club. Il m'a tout donné. Jouer pour le PSG, c'est incroyable donc je suis toujours à 100 % pour le club et les supporters. On veut tous des victoires et des titres. C'est important pour cette compétition et la saison prochaine ». Le ballon est dans le camp des acteurs de ce dossier, reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton.