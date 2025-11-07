Signature d’un crack au PSG : Le gros coup de pression d’Al-Khelaïfi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En février dernier, le PSG avait officialisé une énorme vague de signatures. Alors que Vitinha, Luis Enrique ou encore Achraf Hakimi avaient ainsi prolongé, le club de la capitale avait également annoncé la signature du premier contrat professionnel d’Ibrahim Mbaye. Un dossier à popos duquel Nasser Al-Khelaïfi avait visiblement mis une énorme pression au PSG.

Issu du centre de formation du PSG, Ibrahim Mbaye a signé il y a quelques mois maintenant son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. A l’époque, Paris faisait ainsi savoir dans son communiqué : « Ibrahim Mbaye, né à Trappes en 2008, a rejoint le Paris Saint-Germain à l’âge de 10 ans. Attaquant prolifique, il fréquente lui aussi les équipes de France de jeunes (U16, U17, U18). Le 16 août 2024, le titi passe un nouveau cap en faisant ses débuts en compétition officielle lors de la 1ère journée de championnat de Ligue 1 face au Havre. À 16 ans, 6 mois et 23 jours, il devient le plus jeune joueur à débuter un match avec le Paris Saint-Germain. Rapide, puissant et polyvalent, il compte déjà cinq apparitions en championnat cette saison. Il vient également de signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2027 ».

« Il était hors de question de le laisser partir ailleurs » Pour le PSG et Nasser Al-Khelaïfi en particulier, cette signature d’Ibrahim Mbaye était une priorité. C’est ce qu’a révélé Marc Mechenoua. En effet, pour 100% PSG, le journaliste a expliqué : « Il faut aussi dire que dans la signature du premier contrat professionnel d’Ibrahim Mbaye, Nasser Al-Khelaïfi avait posé des objectifs à sa direction sportive en disant qu’il était impératif que le petit signe à Paris et qu’il était hors de question de le laisser partir ailleurs. Donc il fallait mettre les moyens ».