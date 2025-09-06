Signature de rêve à l’OM, le transfert qui lui donne des regrets !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1999, Stéphane Dalmat quitte le RC Lens pour poursuivre sa carrière à l’OM. Grand espoir du football français, il signe alors un contrat de 8 ans avec le club phocéen. Réalisant son rêve en posant ses valises sur la Canebière, Dalmat admet toutefois un regret à propos de son départ des Sang et Or.

Au cours de sa carrière, Stéphane Dalmat aura donc porté le maillot de l’OM. Un passage bref sur la Canebière, où il n’aura joué qu’une saison. Recruté en 1999, le milieu offensif sera donc reparti dès 2000, s’engageant avec le PSG. Pourtant, rejoindre Marseille était un rêve pour Dalmat. Une proposition à laquelle il ne pouvait pas dire non alors qu’il se serait bien vu finalement poursuivre avec le RC Lens.

« Je me dis que j’aurais dû faire une deuxième année à Lens » Parti du RC Lens pour rejoindre l’OM, Stéphane Dalmat réalisait son rêve à cette époque. Il y a toutefois un mais dans l’histoire. En effet, pour Oui Hustle, l’ancien Olympien avoue : « Pourquoi j’ai décidé de partir de Lens au bout d’un an ? Avec le recul, je me dis que j’aurais dû faire une deuxième année à Lens. Là, ça va vite. Mais après tu as Marseille. A l’époque, c’est le club auquel tous les jeunes des cités s’identifie. C’était plus un rêve de gosse. Et puis quand tu as Courbis qui t’appelle, Dib qui t’appelle et qui veulent absolument te faire venir… Derrière j’avais Gervais Martel qui faisait tout pour me retenir. J’ai dit que j’allais prendre mon rêve de gosse et je suis allé à Marseille ».