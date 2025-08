Signature à l'OM : L'improbable candidature d'un attaquant

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'Olympique de Marseille et M'Baye Niang, l'amour ressenti par le joueur n'est pour le moment pas réciproque. Le club marseillais n'a jamais bouclé sa signature au grand dam de ce dernier qui a ouvertement proposé ses services au club présidé par Pablo Longoria en interview avec le média Carré.

« Marseille, c'est un club dans lequel j'aurais voulu évoluer. Ils ont des fans qui te transcendent. J'ai mes deux enfants qui sont nés ici, ma femme qui est d'ici. C'est un club que j'ai directement ciblé dans ma liste des clubs, ça cochait toutes les cases pour être heureux et être épanoui sur et en dehors du terrain ». a reconnu M'Baye Niang pendant son échange avec le journaliste Raphaël Domenach .

«Si j'avais aujourd'hui l'occasion de jouer à l'OM, bien sûr que je ne refuserais pas»

Pour le média Carré, M'Baye Niang est prêt à s'investir corps et âme à l'OM en interpellant au passage les décideurs du club phocéen. « Quand tu vois les noms qui circulent, tu te dis que Marseille est un club attractif et qui donne envie aux footballeurs d'au moins en faire l'expérience une année comme a pu le faire Aubam. Pour jouer dans cet OM, je serais prêt à m'investir. (...) Je peux être ce joueur là, capable d'encadrer les jeunes dans le vestiaire et en dehors. Pour venir à l'OM, je suis prêt à accepter ce rôle là et de pouvoir aider l'OM à encore plus grandir parce que je sais qu'avec mon talent ensuite, mes buts et mes performances arriveront d'elles-mêmes. Si j'avais aujourd'hui l'occasion de jouer à l'OM, bien sûr que je ne refuserais pas (rires) ». L'invitation est lancée, reste à savoir si l'Olympique de Marseille mordra à l'hameçon.