Transfert à l'OM : Il propose ses services en pleine interview !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est redevenu particulièrement attractif selon les dires de M'Baye Niang. L'ex-attaquant du Stade Rennais a déjà raté l'occasion de signer à l'OM par le passé, et serait prêt à pleinement se consacrer au club phocéen s'il en avait la chance. Il raconte tout à Raphaël Domenach.

D'après ses propos tenus en entretien avec le journaliste Raphaël Domenach pour le média Carré, le président actuel Pablo Longoria aurait fait capoter sa venue alors que le président du Stade Rennais de l'époque Olivier Létang était prêt à le laisser filer dans la cité phocéenne. A ses yeux, l' OM est le club idéal d'un point de vue personnel. « Marseille, c'est un club dans lequel j'aurais voulu évoluer. Ils ont des fans qui te transcendent. J'ai mes deux enfants qui sont nés ici, ma femme qui est d'ici. C'est un club que j'ai directement ciblé dans ma liste des clubs, ça cochait toutes les cases pour être heureux et être épanoui sur et en dehors du terrain ».

«Pour jouer dans cet OM, je serais prêt à m'investir»

Pour le média Carré, M'Baye Niang s'est montré prêt à faire preuve d'un investissement conséquent afin de pouvoir rectifier ce rendez-vous manqué par le passé avec l'OM. « Quand tu vois les noms qui circulent, tu te dis que Marseille est un club attractif et qui donne envie aux footballeurs d'au moins en faire l'expérience une année comme a pu le faire Aubam. Pour jouer dans cet OM, je serais prêt à m'investir. (...) Je peux être ce joueur là, capable d'encadrer les jeunes dans le vestiaire et en dehors. Pour venir à l'OM, je suis prêt à accepter ce rôle là et de pouvoir aider l'OM à encore plus grandir parce que je sais qu'avec mon talent ensuite, mes buts et mes performances arriveront d'elles-mêmes. Si j'avais aujourd'hui l'occasion de jouer à l'OM, bien sûr que je ne refuserais pas (rires) ». Le tandem Medhi Benatia (directeur du football) - Pablo Longoria (président) répondra-t-il favorablement à cet appel du pied de Niang ?