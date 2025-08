OM : La première recrue de 2026 est connue !

Le marché des transferts bat son plein à l’Olympique de Marseille, à seulement quelques jours du début de la saison de Ligue 1. La prochaine recrue devrait bientôt arriver, puisqu’un accord serait tout proche pour Timothy Weah, ancien du Paris Saint-Germain qui devrait arriver en provenance de la Juventus.

Pourtant, c’était assez mal parti. On se souvient en effet que l’agent de l’international américain a pris la parole il n’y a pas si longtemps, afin de pousser un gros coup de gueule contre un dirigeants de la Juventus. « Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes » a expliqué Badou Sambagué, sur RMC. « Cette personne a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune ».