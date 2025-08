Kolo Muani - PSG : Le feuilleton relancé par une nouvelle offre ?

Poussé vers la sortie depuis un an déjà, Randal Kolo Muani pourrait définitivement quitter le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. L’international français est annoncé tout proche de la Juventus, où il a déjà passé près de six mois en prêt lors de la deuxième partie de saison dernière.

Rarement un tel investissement a semblé être un poids pour le PSG. Troisième plus gros transfert du club derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani n’a pas convaincu Luis Enrique et a rapidement été mis à l’écart. La solution est arrivée d’Italie, avec un prêt de six mois à la Juventus.