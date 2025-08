Real Madrid : Vinicius Jr a tranché pour son transfert !

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a discuté d'une prolongation avec sa direction pendant plusieurs semaines. Toutefois, les deux parties n'ont pas encore réussi à trouver un terrain d'entente financier. Annoncé sur le départ cet été, Vinicius Jr serait convaincu que sa place est au Real Madrid.

Vinicius Jr - Real Madrid : Les pourparlers sont suspendus

D'après Toño García, interrogé sur les ondes de la Cadena SER, Vinicius Jr veut toucher le pactole au Real Madrid. « L'entourage de Vinicius insiste sur le fait qu'il y a eu un malentendu ou une incompréhension pour qu'on considère comme acquis le fait qu'il allait renouveler son contrat. Vinicius, me dit-on, n'a jamais donné son accord au montant proposé par le Real Madrid. En fait, ils considèrent même que ce serait absurde d'accepter la proposition de 20M€, qui est très proche de ce qu'il gagne actuellement. Il veut gagner plus de 25M€ nets, indépendamment de ce que gagnent les autres joueurs. Il insiste sur le fait qu'il veut être le mieux payé de l'équipe et que la balle est dans le camp du Real Madrid. Nous en sommes au même point que ces derniers mois, il continue de penser qu'il doit toucher ce qu'il mérite, ni plus ni moins. Pour l'instant, ils veulent clairement faire savoir que la question de sa prolongation est mise en suspens, qu'il faut laisser la situation se calmer et y revenir plus tard, mais la priorité est de se reposer, de commencer la saison et d'aider le Real Madrid à remporter un titre », a précisé le journaliste espagnol.