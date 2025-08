Le «grand rêve» de Vinicius Jr loin du Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté la saison dernière au Real Madrid, Vinicius Jr a même été lié à des rumeurs de départ, en Arabie saoudite par exemple. Le Brésilien n'a pas très bien vécu l'arrivée de Kylian Mbappé au club et il n'est pas tombé d'accord avec ses dirigeants concernant sa prolongation de contrat. Mais ses intentions sont claires : il ne veut pas quitter la capitale espagnole et veut continuer à briller de longues années en club mais aussi en sélection et continuer à être un modèle exemplaire.

Sous contrat jusqu'en 2027, Vinicius Jr est approché par l'Arabie saoudite depuis l'année dernière. Le royaume tente de l'attirer avec des sommes encore plus impressionnantes mais le Brésilien ne devrait pas céder. Les dernières informations rapportaient que l'attaquant souhaitait continuer avec le Real Madrid, une tendance largement confirmée lors de sa dernière interview pour GQ Espagne.

Vinicius Jr veut continuer au Real Madrid Pépite brésilienne recrutée en 2018, Vinicius Jr a construit une belle carrière au Real Madrid ces dernières années. L'attaquant formé à Flamengo vient de fêter ses 25 ans et a encore beaucoup de temps devant lui pour briller. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. « J'ai déjà accompli beaucoup de choses, mais mes rêves sont loin d'être terminés. Je veux remporter plus de trophées avec mon club, remporter les plus grandes compétitions avec l'équipe nationale et continuer à inspirer la prochaine génération à croire en elle » explique-t-il pour GQ Espagne.