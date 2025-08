Kylian Mbappé : La proposition financière qui régalerait Pierre Ménès !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La vie de Kylian Mbappé n’est pas de tout repos. Si la star du Real Madrid a ses fans, elle a également ses détracteurs. C’est ainsi que le capitaine de l’équipe de France doit gérer de très nombreuses polémiques. Face à cela, Mbappé peut compter sur Pierre Ménès pour le défendre. Un soutien gratuit de la part du journaliste sportif, qui ne dirait pas non pour être payé pour cela.

Pendant qu’ils sont nombreux à s’en prendre à Kylian Mbappé en attaquant la star du Real Madrid, Pierre Ménès multiplie lui les sorties pour soutenir le Français. Récemment encore, le journaliste sportif criait au harcèlement à l’encontre de Mbappé, balançant : « Les thèmes de haine sont très habituels avec Mbappé. Là le dernier truc avec Mbappé c’est qu’il a pris le 10 au Real Madrid donc ça y est Mobutu est en train de mettre le Real à ses pieds. Alors que le Real a juste décidé de lui confier le 10 parce que c’est avec ça qu’il va vendre le plus de maillots. Faut vraiment avoir le cerveau d’un bulot crevé pour pas comprendre ça. Mais on préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse ».