Mercato : La folie à 140M€ qui va dégoûter le PSG ?

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale n’exclut pas un départ dans le secteur offensif d’ici la fin de l’été. Un autre attaquant pourrait donc être recruté. Et dans cette optique, le nom de Rodrygo est souvent évoqué. Les Rouge-et-Bleu devraient toutefois voir un autre cador européen débarquer sur le dossier du joueur du Real Madrid.

Il commence à y avoir de l’animation sur le mercato pour le PSG . Très proche de mettre la main sur Illya Zabarnyi , la formation parisienne travaille également sur l’arrivée de Lucas Chevalier en cas de départ de Gianluigi Donnarumma . Les Rouge-et-Bleu n’excluraient pas non plus le transfert d’un attaquant cet été, surtout si Kang-In Lee ou Gonçalo Ramos quittent le navire.

Liverpool en embuscade pour son transfert ?

Comme le rapporte AS, Newcastle a lâché une réponse folle en refusant l’offre colossale de Liverpool pour Alexander Isak, estimé à 140M€. Les Reds pourraient donc lâcher l’affaire pour le buteur suédois et se rabattre plutôt sur Rodrygo pour épauler Mohamed Salah et Hugo Ekitike. Là-bas, l’international auriverde aurait l’opportunité d’évoluer sur le côté gauche, son poste de prédilection. Le PSG est prévenu.