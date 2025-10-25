Signature à l’OM : Le mariage «parfait» est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté cet été pour apporter du renfort dans le secteur défensif, CJ Egan-Riley ne dispose pas d'un grand temps de jeu pour le moment. Le défenseur anglais a disputé son dernier match face à l'Ajax Amsterdam le 30 septembre dernier mais cela ne semble pas l'inquiéter. La concurrence le motive à faire de son mieux.

Depuis que l'OM bénéficie de son effectif au complet, Roberto De Zerbi fait très peu appel à CJ Egan-Riley. L'Anglais n'a même plus disputé la moindre minute en Ligue 1 depuis son expulsion face à l'OL le 31 août dernier. Toutefois, il ne voit pas de problèmes à voir une concurrence forte.

« C'est parfait pour moi » A 22 ans, CJ Egan-Riley a connu une adaptation assez facile durant la préparation estivale avec l'OM. Mais il n'est pas forcément dans les premiers plans de jeu de Roberto De Zerbi. Le jeune Anglais, heureux dans la cité phocéenne, a encore beaucoup à apprendre et il sait que cela viendra avec le temps. « Franchement, c’est parfait pour moi. Être entouré de joueurs d’expérience et de qualité me pousse à être meilleur. J’apprends énormément à chaque séance d’entraînement. J’essaie d’être une éponge, d’écouter les conseils et de les appliquer sur le terrain. Chaque jour, je me sens plus confiant et plus à ma place ici » explique-t-il en conférence de presse ce vendredi.