Transfert surprise : L'OL annonce du lourd à venir !

Jeudi soir, l'OL a confirmé son excellent début de parcours en Ligue Europa en décrochant une nouvelle victoire face au FC Bâle (2-0). Le club rhodanien réalise un début de saison convaincant et vient d'ajouter un nouvel élément dans son effectif : Hans Hateboer. Le défenseur néerlandais sera d'une grande utilité selon Paulo Fonseca.

Décevant du côté du Stade rennais, Hans Hateboer a fini par quitter le club en prêt pour la saison. Le joueur de 31 ans a atterri à l'OL en tant que joker et visiblement, Paulo Fonseca compte beaucoup sur lui. Pas présent face à Nice ni face à Bâle, le Néerlandais pourrait être de la partie face à Strasbourg.

« Il est prêt» Recruté par Rennes en 2024, Hans Hateboer n'a pas du tout convaincu et il ne faisait plus partie des plans de jeu. Cette saison, il n'a disputé que 21 minutes avant son arrivée à l'OL. Il pourrait être utilisé assez vite. « Pour dimanche, il est prêt. C'est un joueur que j'aime beaucoup, expérimenté et capable de jouer à plusieurs postes. C'est d'ailleurs l'une des raisons de sa venue. Il apporte aussi offensivement et joue avec beaucoup d'intensité dans son couloir » confie Paulo Fonseca en conférence de presse ce vendredi.