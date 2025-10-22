Signature à l'OM : La première recrue de 2026 a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tenu en échec dans le dossier Dani Ceballos à la dernière intersaison, le comité directeur de l'OM semble jeter son dévolu sur un autre élément du vestiaire du Real Madrid en la personne d'Endrick. Bien que sa volonté première n'ait pas de quitter la Casa Blanca, tout pourrait changer d'ici le mercato hivernal...

Lors de la dernière ligne droite du mercato estival, il a été question d'une opération avec le Real Madrid à l'OM. Plus précisément un prêt avec option d'achat pour Dani Ceballos qui a fini par capoter en raison de la réticence de l'international espagnol de quitter le Real Madrid pour la cité phocéenne selon la presse ibérique. Toutefois, une autre rumeur anime l'actualité mercato de l'Olympique de Marseille à Madrid : Endrick.

L'OM intéressé par Endrick, une première réponse tombe à Madrid La jeune pépite brésilienne de 19 ans arrivée en même temps que Kylian Mbappé à l'été 2024 dispose d'un temps de jeu famélique à la Casa Blanca. Il est spécifié dans les médias que l'OM formulerait un intérêt pour son prêt. Toutefois, des sources proches d'Endrick ont affirmé à The Athletic que le principal intéressé serait réticent à l'idée de quitter le Real Madrid quand bien même il n'entre pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso, son entraîneur dans la capitale espagnole.