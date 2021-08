Foot - Mercato

« Si j’avais eu un joueur à Knysna, croyez-moi qu’il serait descendu du bus… »

Publié le 27 août 2021 à 10h55 par Alexis Bernard mis à jour le 27 août 2021 à 10h57

Ancien joueur et désormais conseiller, Yacine Ayad incarne une nouvelle génération dans le monde du football. Un savoir-faire loin des clichés récemment véhiculés par un supposé « vivier d’agents de footballeurs venu de la banlieue »…

Au volant d’un 4x4, venu des banlieues et avec des méthodes peu orthodoxes. Voilà le portrait dépeint par L’Équipe Explore dans son dernier article, « La banlieue, le nouveau vivier d'agents des footballeurs ». Une publication qui tente de mettre en avant une « nouvelle sociologie d’intermédiaires » qui piloterait désormais une partie des arcanes du foot, au détriment des agents plus « traditionnels », positionnés en victime de ce nouveau « phénomène ». Naturellement, ce concentré de clichés a fait bondir plusieurs des personnalités nommément citées – ou non. S’il est exact qu’une nouvelle génération s’impose petit à petit dans un milieu jusqu’ici verrouillé par une caste et un système de licence qui permettait de filtrer les « heureux élus » susceptibles de travailler dans le monde du football et de ces transferts, il est plus que réducteur que de dépeindre un portrait type du banlieusard sans scrupule qui vient prendre sa part du gâteau, en imposant ses codes, sa méthode, éloignée de toute morale. Et comme souvent, c’est l’argument infaillible de la « banlieue » que l’on pose au-dessus de la table pour évoquer le sujet.

« Le langage de la banlieue ? Non, juste le langage du football »

Sollicité par Le 10 Sport , plusieurs conseillers issus de cette nouvelle vague a accepté de nous répondre. Et de nous confier leur colère, face à la publication d’un article qui sert principalement ceux qui ont visiblement perdus des affaires ou qui ne suivent plus la nouvelle génération de footballeurs, issus des quartiers comme de tous les autres horizons. Yacine Ayad est l’un des rares à avoir accepté de prendre la parole pour s’exprimer publiquement : « Comme beaucoup, je n’ai pas compris le sens de cet article. Il parle de la banlieue, de 4x4, de méthodes… On essaye d’entasser des choses pour en expliquer une autre, en prenant des raccourcis, comme souvent. On vient de banlieue ? Oui, on est né à Nanterre, on a grandi à Colombes dans le 92, et alors ? Vous pensez qu’on a choisi de naître et de grandir ici ? On n’a pas honte, c’est même une fierté. Mais croyez-moi, si on était né sur les Champs Élysées, on y serait encore (rire) ! On roule en 4x4 ? Avec une femme et des enfants, oui, c’est plus pratique et confortable. Et comme on dispose d’un peu de moyens financiers, on se permet d’acheter un 4x4, oui. Mais je peux rouler en 4x4 comme en Clio 1, sans souci. Et quant à notre langage, ça n’a rien à voir avec la banlieue. On parle le langage des joueurs, celui du football. Je pense surtout que les agents qui ont du mal à garder leurs joueurs sont confrontés à ça : ils ne parlent plus football. Après, c’est sûrement plus facile de mettre ça sur le dos de la banlieue plutôt que de se remettre en question ».

« Je suis fier de conseiller des footballeurs, peu importe leurs origines ou leurs couleurs de peau »