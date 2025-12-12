Séparation en vue pour Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid repose très souvent sur les exploits individuels de Kylian Mbappé. L'attaquant français est devenu le leader du groupe largement devant les autres stars de l'effectif. D'ailleurs, Rodrygo ne bénéficie pas d'un grand temps de jeu depuis des mois et son transfert semble imminent. Arsenal pourrait finir par le recruter.

L'été dernier, Arsenal a mis la main sur Viktor Gyökeres, impressionnant de réussite au Sporting Portugal ces dernières années. L'avant-centre de 27 ans n'est pas parti sur les mêmes bases à Arsenal et le club cherche donc de nouvelles pistes en attaque. Parmi les noms évoqués, celui de Rodrygo résonne.

Rodrygo pisté par Arsenal Présent au Real Madrid depuis 2019, Rodrygo a un peu mal vécu l'arrivée de Kylian Mbappé dans l'effectif car il a reculé dans la hiérarchie. Sous la houlette de Xabi Alonso, le Brésilien bénéficie en plus d'un temps de jeu réduit, ce qui pourrait accélérer son transfert. L'attaquant sous contrat jusqu'en 2028 au Real est pisté par plusieurs clubs, à commencer par Arsenal.