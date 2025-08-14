Séparation au PSG : «L’hommage» qui va faire du bruit

Le Paris Saint-Germain a pris une décision forte. Après le sacre en Ligue des champions dans lequel il a joué un rôle phare, Gianluigi Donnarumma a été évincé du groupe par Luis Enrique. Le gardien transalpin a donc annoncé son départ pour cette raison, avouant au passage dire au revoir aux supporters. Le CUP est monté au créneau.
Mis de côté par Luis Enrique en marge de la Supercoupe d’Europe à Udine contre Tottenham, rencontre finalement remportée par le PSG (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma a fait le choix de prendre les devants la veille dès mardi soir. Sur son compte Instagram, il annonçait la fin de son aventure entamée il y a quatre ans au Paris Saint-Germain.
«J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des princes dans les yeux»
En outre, le gardien italien de 26 ans avouait cultiver un désir particulier : des adieux devant le public du Parc des princes avant de se lancer un nouveau challenge ailleurs. « J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent beaucoup pour moi et que je ne les oublierai jamais ».
«Avec ou sans l'aval du club, nous lui rendrons hommage»
Responsable du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille a communiqué ces dernières heures sur le projet en cours au sein du CUP concernant les adieux espérés et mérités pour Gianluigi Donnarumma. « Avec ou sans l'aval du club, nous lui rendrons hommage. Nous espérons pouvoir lui dire au revoir une dernière fois en personne. Il le mérite pour tout ce qu'il a fait. Nous avons toujours entretenu avec lui une belle relation de respect mutuel depuis le premier jour. Et de toute façon, il est devenu une légende du PSG ». Le vœu de l’Italien devrait donc être exaucé… quelle sera la réaction du Paris Saint-Germain ?