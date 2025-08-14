Séparation au PSG : «L’hommage» qui va faire du bruit

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris une décision forte. Après le sacre en Ligue des champions dans lequel il a joué un rôle phare, Gianluigi Donnarumma a été évincé du groupe par Luis Enrique. Le gardien transalpin a donc annoncé son départ pour cette raison, avouant au passage dire au revoir aux supporters. Le CUP est monté au créneau.

Mis de côté par Luis Enrique en marge de la Supercoupe d’Europe à Udine contre Tottenham, rencontre finalement remportée par le PSG (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma a fait le choix de prendre les devants la veille dès mardi soir. Sur son compte Instagram, il annonçait la fin de son aventure entamée il y a quatre ans au Paris Saint-Germain.

«J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des princes dans les yeux» En outre, le gardien italien de 26 ans avouait cultiver un désir particulier : des adieux devant le public du Parc des princes avant de se lancer un nouveau challenge ailleurs. « J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent beaucoup pour moi et que je ne les oublierai jamais ».