Séisme sur le mercato, Messi lâche une réponse fracassante

Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait-il rejoindre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en Arabie saoudite ? Des sources haut placées ont confié à The Athletic que l’ex-attaquant du PSG n’envisagerait pas de rallier la Saudi Pro League cet été. Explications.

L’Arabie saoudite prépare du lourd. Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo cet hiver, il semblerait que l’élite du football saoudien soit en passe d’en faire de même avec N’Golo Kanté notamment. D’ailleurs, Karim Benzema a déjà signé en faveur d’un club rival d’Al-Nassr, à savoir Al-Ittihad. Quid de Lionel Messi, pour Al-Hilal ? La presse s’enflamme ces derniers temps à ce sujet.

Un contrat en or attend Messi à Riyad

D’ailleurs, l’AFP affirmait même le mois dernier que l’affaire entre Lionel Messi et l’Arabie saoudite pour sa venue en Saudi Pro League était conclue. Une information démentie par le père et agent de Messi en personne, à savoir Jorge Messi. Pour autant, il est question d’un contrat en or massif qui l’attendrait à Al-Hilal pour 500M€ au minimum.

Messi quitte le PSG et prépare une annonce fracassante https://t.co/E8ZR1ZzJyo pic.twitter.com/mO7IT3iRYD — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

L’Arabie saoudite, «pas envisagée» par Messi !