Scandale avec Galtier, l’annonce fracassante du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis mardi soir, Christophe Galtier fait l’objet d’une nouvelle polémique qui fait grand bruit puisque l’entraîneur du PSG aurait tenu des propos discriminatoires lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice la saison passée. Et l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, qui reste prudent, affiche toutefois une position très ferme à ce sujet.

Le journaliste Romain Molina et RMC ont rapporté ces dernières heures un mail envoyé l’année dernière par Julien Fournier à Dave Brailsford, patron d'INEOS propriétaire de l'OGC Nice. On y retrouve le compte-rendu d'une réunion avec Christophe Galtier, qui entraînait à l’époque le club azuréen, et les propos ont de quoi choquer : « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’. Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

Le PSG a ouvert une enquête

Selon les révélations de RMC Sport , le PSG a décidé d’ouvrir une enquête interne pour tenter de démêler le vrai du faux dans cette nouvelle polémique au sujet de son entraîneur, et le club de la capitale refuse pour le moment de céder à la panique. Mais il n’en demeure pas moins que si les faits venaient à être avérés, le PSG adoptera une position très ferme…

