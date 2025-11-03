Salaires au PSG : La grande annonce pour les prochaines signatures !

Suite à l'arrivée du Qatar, le PSG n'avait pas hésité à offrir des salaires affolants pour attirer des stars. Mais voilà que depuis quelques mois, Luis Campos a remis les choses en place avec une nouvelle politique salariale. Ça a beaucoup changé au PSG et ça va rester ainsi un moment. Les prochains joueurs du club de la capitale sont prévenus.
Plus question de faire des folies au PSG ! Et ça passe aussi par une réduction drastique des salaires. Ainsi, depuis quelques mois, Luis Campos a pris les choses en main pour remodeler les contrats des joueurs du club de la capitale. Désormais, les salaires au PSG sont divisés en deux, avec une part fixe et une part variable en fonction des bonus.
« Le nouveau système des salaires au PSG, c'est plus tu joues, plus tu gagnes »
Le PSG a adopté une nouvelle politique salariale. Et pour rejoindre le club de la capitale, il faudra accepter cette nouvelle méthode. En effet, sur Youtube, Fabrizio Romano a assuré : « Le nouveau système des salaires au PSG, c'est plus tu joues, plus tu gagnes. C'est le système voulu par Luis Campos que le PSG va aussi garder pour les transferts en janvier et à l'été. Celui qui veut rejoindre le PSG devra suivre ce modèle ».
Quid pour Dembélé et sa prolongation ?
Cette méthode du plus tu joues plus tu gagnes va donc concerner les futurs joueurs du PSG, mais aussi ceux qui vont prolonger avec le club de la capitale. Depuis quelques jours, les regards se tournent ainsi vers Ousmane Dembélé. Déjà le mieux payé à Paris, le Ballon d'Or 2025 ne dirait pas non pour une augmentation salariale. A voir jusqu'où le PSG voudra aller et si ça conviendra à Dembélé...