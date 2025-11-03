Salaires au PSG : La grande annonce pour les prochaines signatures !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l'arrivée du Qatar, le PSG n'avait pas hésité à offrir des salaires affolants pour attirer des stars. Mais voilà que depuis quelques mois, Luis Campos a remis les choses en place avec une nouvelle politique salariale. Ça a beaucoup changé au PSG et ça va rester ainsi un moment. Les prochains joueurs du club de la capitale sont prévenus.

Plus question de faire des folies au PSG ! Et ça passe aussi par une réduction drastique des salaires. Ainsi, depuis quelques mois, Luis Campos a pris les choses en main pour remodeler les contrats des joueurs du club de la capitale. Désormais, les salaires au PSG sont divisés en deux, avec une part fixe et une part variable en fonction des bonus.

« Le nouveau système des salaires au PSG, c'est plus tu joues, plus tu gagnes » Le PSG a adopté une nouvelle politique salariale. Et pour rejoindre le club de la capitale, il faudra accepter cette nouvelle méthode. En effet, sur Youtube, Fabrizio Romano a assuré : « Le nouveau système des salaires au PSG, c'est plus tu joues, plus tu gagnes. C'est le système voulu par Luis Campos que le PSG va aussi garder pour les transferts en janvier et à l'été. Celui qui veut rejoindre le PSG devra suivre ce modèle ».