«Salaire très faible» pour une star du PSG : Elle menace de partir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2021 en provenance du Sporting CP, Nuno Mendes est rapidement devenu un joueur très important au PSG. Au point que son salaire devienne rapidement très en deçà de son rendement. Une situation qui a longtemps frustré Nuno Mendes qui a même menacé de partir.

Arrivé très jeune au PSG en provenance du Sporting CP, Nuno Mendes a rapidement pris une importance majeure à Paris. Seul problème, son salaire n'était plus en adéquation avec son rôle. Journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, parle même de «salaire très faible» pour Nuno Mendes qui touchait 1M€ par an jusqu'à sa prolongation il y a quelques mois. C'est d'ailleurs ce qui a posé problème lors des négociations pour prolonger comme le rappelle Fabrice Hawkins.

Frustré par son salaire, Nuno Mendes a pensé à quitter le PSG « Pour Nuno Mendes, cela a créé beaucoup de frustration parce que quand on est comme lui un joueur important qui fait partie du onze titulaire et qu'on gagne moins qu'un Titi Parisien ou qu'un joueur qui ne joue quasiment jamais, forcement, ça fait mal à l'égo, et dans un vestiaire ça compte », lâche-t-il sur la chaîne YouTube d'Aliotalk, avant d'en rajouter une couche.