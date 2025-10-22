Salaire de Kylian Mbappé : La menace qui plane pour le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au PSG. Le club de la capitale n'avait d'ailleurs pas hésité à couvrir d'or le Français. Paris n'avait donc pas lésiné sur les moyens, mais voilà que cela pourrait aujourd'hui coûter très cher puisque le précédent Mbappé pourrait être utilisé par Ousmane Dembélé pour négocier sa prolongation au PSG.

Sacré Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé est donc actuellement le meilleur joueur du monde. Un statut qui pourrait prochainement se répercuter sur le contrat de la star du PSG. En effet, il est actuellement question d'une prolongation pour le Français, avec bien évidemment un salaire revu à la hausse. Mais alors que Dembélé est déjà le joueur le mieux payé de Ligue 1, des questions se posent sur la somme qu'il va demander au PSG.

Un salaire à la Mbappé pour Dembélé ? Alors qu'au PSG, on a décidé de remettre de l'ordre dans la grille salariale, le cas Ousmane Dembélé pourrait à nouveau tout chambouler. Et voilà que le club de la capitale pourrait notamment payer ses folies avec Kylian Mbappé dans cette histoire. En effet, pour le Late Football Club, Bertrand Latour a confié : « Pour moi, les contrats qu'il y a dans un passé pas si lointain au PSG vont être un boulet pour eux. Quand Mbappé a eu ce qu'il a touché, comment vous allez expliquer à Dembélé qu'en ayant gagné la Ligue des Champions, en ayant été un joueur éminent, qu'il mérite moins d'argent que Mbappé. Moi je pense qu'ils vont demander autant que Mbappé ».