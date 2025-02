Salah au PSG : Transfert validé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat du côté de Liverpool, Mohamed Salah est annoncé comme étant une piste plausible pour le PSG en vue du prochain mercato estival. Et même si le nouveau projet parisien aspire à ne plus signer de grandes stars afin de plutôt privilégier le collectif, le journaliste Florent Gautreau a indiqué en direct sur RMC que Salah serait un renfort idéal dans cette vision du PSG.

Mohamed Salah (32 ans) au PSG, faut-il vraiment y croire ? L'attaquant égyptien n'a toujours pas trouvé d'accord avec Liverpool pour une prolongation de son contrat qui arrivera à expiration en fin de saison, et le club parisien fait donc logiquement office de piste crédible pour accueillir l'attaquant égyptien.

Salah a déjà vendu la mèche pour son départ ?

Interrogé au micro de Sky Sports début janvier, Mohamed Salah jetait un énorme froid sur son avenir avec Liverpool et évoquait déjà un départ libre : « Est-ce ma dernière année au club? Jusqu'à présent, oui (…) Ce sont les six derniers mois. Il n'y a pas eu de progrès dans les négociations, loin de là. Nous devons donc attendre et voir ». De bon augure pour le PSG ?

« Salah au PSG, ça passe très bien »

Certains se montrent déjà sceptiques sur cette possibilité, estimant que le recrutement de Mohamed Salah ne serait pas en adéquation avec le nouveau projet anti-stars du PSG. Mais de son côté, le journaliste Florent Gautreau valide complètement : « Salah au PSG, ça passe très bien. Il faut des mecs tout en étant des stars sont capables de courir, faire des efforts », a-t-il indiqué en direct sur RMC Sport dans l'After Foot, lundi soir.