Sa star vit un calvaire, le PSG peut souffler

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma n’a pas été exempt de tout reproche lors du match nul concédé par l’Italie face à la Macédoine (1-1). Ayant encaissé un coup franc, Donnarumma a été remis en cause par la presse transalpine pour le poste de gardien numéro un, lui qui est dans le viseur de certains suiveurs depuis son départ du Milan AC. Son ancien entraîneurs des gardiens a rassuré le PSG et Donnarumma.

Parti du Milan AC en tant qu’agent libre à l’été 2021 pour rejoindre le PSG, Gianluigi Donnarumma est critiqué par les tifosi qui voient en lui un mercenaire qui a quitté son club pour de l’argent. Vivement critiqué lorsqu’il revient en Italie pour les matchs internationaux, Donnarumma tenait le discours suivant à DAZN notamment à ce sujet. « Je suis habitué aux critiques. C'est normal que vous ayez toujours l'impression que c'est de votre faute et que cela vous dérange un peu, surtout si cela vient de l'Italie, mais je m'y suis habitué. Maintenant je vais bien, j'ai beaucoup de sérénité, je veux faire mes preuves et je suis très serein. »

«Il reste le gardien italien le plus fort de l'histoire et encore plus de l'avenir»

Néanmoins, un match nul concédé face à la Macédoine samedi dernier et un coup franc encaissé par le gardien, ont suffi à la presse italienne pour gentiment appeler à la destitution du gardien numéro un qu’est Gianluigi Donnarumma. Ca pousserait outre-Alpes pour qu’Alex Meret ou Guglielmo Vicario le remplace avec la Squadra Azzurra . De quoi pousser Luigi Turci à monter au créneau. « Je ne comprends pas pourquoi on parle de le remplacer ? Il n'y a pas de conditions, il reste le gardien italien le plus fort de l'histoire et encore plus de l'avenir. J'ai toujours dit que Gigio a une cylindrée différente des autres, même si elle semble parfois identique. Ses performances, en revanche, sont supérieures. Cette fois-ci, il n'y avait pas de marge d'erreur et, malheureusement, le match nul en Macédoine a mis en évidence nos craintes récentes ».

«Lors de sa première année à Paris, il a été élu meilleur gardien de Ligue 1»