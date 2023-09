PSG : Après son départ, il balance sur son transfert

Thomas Bourseau

Il était pourtant venu pour s’installer dans la durée comme attaquant du PSG. Malgré de bons débuts, Mauro Icardi a plongé à Paris jusqu’à son départ pour Galatasaray où il a retrouvé le sourire et son football. L’occasion pour l’Argentin de faire un point sur son départ et sur son renouveau chez le club turc.

Mauro Icardi n’aura pas brillé à Paris. Ou plutôt, n’aura montré l’étendue de ses talents que lors de la moitié de sa première saison au PSG. Depuis 2020 et ses premières difficultés, Icardi a été relégué dans la hiérarchie des attaquants jusqu’à être prêté à Galatasaray à l’été 2022.

«Je suis arrivé dans un club où je me suis senti très bien dès le premier instant»

Après une saison pleine où il a terminé champion de Turquie avec Galatasaray et 3ème au classement des buteurs avec plus de 20 buts inscrits en Super Lig, Mauro Icardi a définitivement quitté le PSG pour l’équipe stambouliote. Un choix assumé et qui fait sens pour plusieurs raisons selon Icardi. « J'ai l'opportunité de venir à Galatasaray et de prouver à nouveau ce que j'ai toujours fait. Il est évident que je suis arrivé dans un club où je me suis senti très bien dès le premier instant. En Argentine, nous vivons et mourons par le football. Ce qui m'a le plus attiré ici, c'est la passion des supporters. Certains pensent que si vous êtes en Turquie, vous ne jouez pas au niveau de l'élite européenne et vous vous laissez aller. Au contraire, je veux être compétitif en Turquie et remporter des succès très importants ».

«Mon séjour à Paris a été bon, mais il a commencé à se détériorer vers la fin»