Jackpot garanti pour l’OM avec ce transfert ?

Depuis qu’il est à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria nous a habitués à des sessions de mercato très agitées et cet été n’a pas fait exception. Plusieurs recrues importantes sont arrivées à l’Om et c’est le cas de Renan Lodi, qui s’est rapidement imposé comme le titulaire indiscutable dans le couloir gauche.

Une dizaine de nouveaux visages sont arrivés à l’OM cet été, avec au moins une recrue par poste. C’est donc un total de 72M€ qui ont été dépensés par Pablo Longoria, qui n’en a gagné que 31M€ avec les différentes ventes bouclées.

L’OM à la chasse aux plus-values

L’histoire pourrait se répéter dans un an, puisque Longoria s’est toujours dit prêt à totalement modifier un effectif entier pour assurer la continuité du projet. Des joueurs pourraient ainsi être amenés à quitter l’OM avec quelques plus-values intéressantes à la clé comme cela a été le cas avec Cengiz Ünder, acheté 11,5M€ à l’AS Roma et récemment revendu pour 15M€ à Fenerbahçe.

Renan Lodi vaut déjà 7M€ de plus